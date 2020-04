멜론 실시간 차트에서도 30위 차지

김현아 기자

EBS 유튜브 크리에이터 펭수의 신곡 '펭수로 하겠습니다'가 음원 차트 1위를 차지하는 파란을 일으켰다.21일 오후 6시 전 음원 사이트를 통해 공개된‘펭수로 하겠습니다’는 당일 오후 10시 음원사이트 지니와 벅스의 실시간 차트에서 1위에 오른 뒤 22일 오전 10시 현재까지 1위를 지키고 있다.펭수의 신곡 '펭수로 하겠습니다'는 국내 최대 음원사이트인 멜론에서도 22일 오전 10시 현재 30위를 차지하며 기세를 떨치고 있다.음원 1위와 관련해 펭수는 22일 오전 자신의 인스타그램을 통해 "여러분, 정말 감사하고 사랑한다. #펭러뷰!"라고 전했다.펭수의 첫 음원 ‘펭수로 하겠습니다 (This is PENGSOO)’는 펭수의 빌보드 진출을 염원한 랩과 요들송이 돋보이는 곡으로, 타이거 JK, 비지, 비비가 함께 참여 하였다. ‘펭수로 하겠습니다 (This is PENGSOO)’의 음원 수익은 ‘세계 펭귄의 날’을 맞이하여 환경 단체에 기부할 예정이다.펭수의 첫 앨범 발표에 대해 제작진은 “펭수의 꿈의 여정을 향한 큰 발걸음으로 생각하며, 향후 힙합뿐만 아니라 다양한 장르의 음악에 도전할 예정이다. 그동안 펭수의 음원을 기다려온 팬 분들에게 작은 선물이 되었으면 한다”고 밝혔다.펭수의 첫 음원 '펭수로 하겠습니다'의 추후 성적에도 관심이 쏠린다.