신영선 기자

아이돌그룹 B.A.P 출신 가수 문종업이 오는 5월 솔로 데뷔를 확정했다.소속사 더그루브컴퍼니는 22일 "문종업이 오는 5월 7일 솔로 앨범을 발매한다"라고 밝혔다.문종업의 이번 앨범은 문종업만의 파워풀한 에너지와 감성을 가득 실은 펑크 팝(Funk Pop) 장르의 곡으로 그동안 B.A.P에서 보여주었던 음악 스타일보다 좀 더 편안하고 캐치한 멜로디로 구성됐다.더그루브컴퍼니 관계자는 "이번 솔로 앨범은 대중이 문종업의 진가를 느낄 수 있도록 심혈을 기울인 앨범"이라며 "첫 데뷔 솔로곡임에도 불구하고 곡의 모든 파트를 완벽히 소화할 것"이라고 전했다.2012년 B.A.P 멤버로 데뷔한 문종업은 '지금(now)', 'Photo', 'Try my Luck', '짜증이 나' 등의 자작곡을 발표하며 솔로 아티스트로서의 충분한 역량을 보여줬다. 또 '1004(Angel)', 'Take you there', 'Young, Wild & Free' 등의 안무 창작에 참여하며 올라운드 플레이어의 매력을 전하기도 했다.이와 함께 문종업은 최근 네이버 V라이브 채널을 통해 팬클럽명을 'MOONW4LK'으로 정했으며, '백만 하트 공약 챌린지' 영상 등을 공개하며 팬들과 꾸준하게 소통하고 있다.