김현아 기자

래퍼 염따가 자신의 생일선물로 구입한 6억원대 차량 인증샷을 공개했다.염따는 20일 자신의 인스타그램에 "해피 마이 버스데이"란 글과 함께 생일선물로 마련한 차를 찍은 인증 사진과 영상을 올렸다.노란색 트레이닝복을 입고 파란색 람보르기니 보닛에 앉아 포즈를 취한 염따는 카메라 앞에 차 열쇠를 흔들어 보인 뒤 "성공한 남자에게 어울리는 생일선물"이라며 람보르기니 운전석에 앉았다.이어 "나는 이만 파티를 즐기러 간다"며 람보르기니를 운전해 지하주차장을 빠져나갔다.영상에 나온 차량은 람보르기니 아벤타도르로 신형 기준 가격이 약 6억 8000만원에 이르는 것으로 알려졌다.염따의 람보르기니 차 인증 사진에 동료 래퍼들도 부럽다는 반응을 보였다. 팔로알토는 "염, 내 와이프 좀 태워줘. 물론 나도 같이 탈 거야"란 댓글을 남겼고, 해시스완은 "색 지린다"라고 적었다.한편 염따는 2006년 'Where Is My Radio'로 데뷔했으며 "플렉스 해버렸지 뭐야"란 말을 유행시켰다.