고지용 사진 삭제…'사회적 거리두기' 아랑곳않는 '주말 나들이' 인증

김현아 기자

젝스키스 출신 방송인 고지용이 SNS에 올린 한강 나들이 사진을 삭제했다.고지용은 9일 자신의 인스타그램에 "오랜만에 주말 한강 나들이"라며 "모두 힘내세요. 지겨운 바이러스 wish you all stay healthy"란 글과 함께 한강 나들이를 떠난 사진들을 공개했다.사진에는 아내 허양임씨, 아들 승재와 함께 모자와 마스크를 쓰고 한강에서 소풍을 즐기는 고지용의 모습이 담겼다.이를 본 일부 누리꾼들은 코로나19 확산 방지를 위해 모두가 사회적 거리두기를 실천하며 외출을 자제하고 있는 상황에서 공인으로서 적절하지 않은 행동이라고 지적했다.아내 허양임씨의 경우 가정의학과 전문의로서 방송에 출연해 코로나19에 대한 예방법 등을 설명해 온 터라 고지용을 향한 비판이 이어졌다.이에 고지용은 해당 사진을 삭제하며 논란을 수습했다.한편 고지용에 앞서 여러 연예인들이 사회적 거리두기와는 거리가 먼 야외 나들이 사진을 올렸다가 누리꾼들의 질타를 받았다.가수 가희는 바닷가에서 아이들과 노는 사진을 올렸다가 지적을 받고 사진을 삭제했으며, 방송인 박지윤은 가족들과 함께 숙박시설을 찾아 찍은 사진을 SNS에 공개했다가 '설전 논란'을 빚으며 사과문을 발표했다.