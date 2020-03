이선영 기자

방송인 다니엘 린데만이 미국 도널드 트럼프 대통령의 발언에 분노했다.27일 다니엘 린데만은 자신의 인스타그램 계정에 "Mr. President, stop throwing out fake news, wrong numbers, and stop creating childish and unnecessary competition! 정말 미친듯이 화나요.. 어떻게 미국 대통령이 이렇게 가짜뉴스를 퍼뜨리고 확인되지도 않은 정보를 얘기하고 유치한 경쟁을 만들지..."라는 글을 게재했다.이와 함께 공개한 사진은 코리아 헤럴드(Korea Herald) 기사 캡처본이다. 해당 기사에는 도널드 트럼프 대통령이 지난 24일 폭스튜스와 가진 인터뷰에서 코로나 19와 관련 "아마도 오늘까지 미국이 지난 8일간, 한국이 8주간 진행한 것보다 더 많은 검사를 했다"고 말하는 내용이 담겼다. 이에 다니엘 린데만이 황당한 감정을 표현한 것으로 보인다.이와 관련해 해당 기사에서는 “그러나 그 주장은 틀렸다는 것이 입증됐고 한국과 미국의 인구수에 큰 차이가 있기 때문에 힘을 잃었다”고 지적했다.한편 다니엘 린데만은 KBS 1TV '역사저널 그날' 등 다양한 프로그램에 출연 중이다.