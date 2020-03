신영선 기자

그룹 방탄소년단(BTS) 새 앨범의 파급력이 일본에서도 거세다.4일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)은 9일 자(집계기간 2월 24일∼3월 1일) 오리콘 주간 앨범 차트에서 판매량 37만6천879장으로 1위를 차지했다. 이로써 방탄소년단은 세계 5대 음악시장으로 꼽히는 5개국 앨범차트 정상을 석권하게 됐다.방탄소년단이 오리콘 주간 앨범 차트에서 정상에 오른 것은 통산 5번째다. 앞서 2016년 9월 일본 정규 2집 '유스', 2017년 10월 한국 앨범 '러브 유어셀프 승 허', 2018년 4월 일본 정규 3집 '페이스 유어셀프'(FACE YOURSELF), 2018년 9월 한국 앨범 '러브 유어셀프 결 앤서'로 이 차트 1위에 올랐다.방탄소년단은 실물 앨범 판매량과 디지털 다운로드 건수, 스트리밍 횟수를 합친 주간 합산 앨범 차트에서도 총 38만6천952 포인트로 압도적 1위를 차지했다.방탄소년단은 미국과 영국, 지역색이 강한 유럽 시장에서도 선전했다. 세계에서 6번째로 큰 음악시장인 한국 시장에서도 337만8천633장이 팔려 첫 주 판매량 신기록을 경신했다.