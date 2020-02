이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 그룹 방탄소년단이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 4월 예정됐던 서울 공연을 취소한다.소속사 빅히트엔터테인먼트는 28일 공식 위버스를 통해 "오는 4월11일, 12일, 18일, 19일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 진행 예정이었던 'BTS 맵 오브 더 솔 투어 - 서울'(BTS MAP OF THE SOUL - SEOUL) 공연이 취소됐다"고 밝혔다.이어 "'BTS 맵 오브 더 솔 투어 - 서울' 공연은 다양한 글로벌 공연 회사와 세계 각지 전문 스태프들이 준비해 20만 명의 관객이 관람할 예정이었다. 그러나 코로나19의 전 세계적인 확산으로 현재 4월 공연 시점의 감염병 확산 상황이 예측 불가능하고, 공연 인력과 장비 등 국가 간 이동의 불확실성도 높아지고 있다"고 전했다.소속사 측은 "사태가 개선될 것으로 기대하고 있으나 20만 관람객과 아티스트의 건강과 안전을 고려하고 만에 하나 공연일에 임박해 취소해야 할 경우 해외 관람객 및 공연 관련 업체, 스태프들의 피해가 커질 수 있어 불가피하게 공연 일정을 1개월 여 앞둔 지금 시점에 취소를 결정하게 됐다"고 설명했다.이어 "코로나19 확산 방지를 위한 정부의 집단행사 자제 지침과 지자체의 문화·체육시설 관련 조치에 적극 협조하는 차원에서 깊은 고민 끝에 내린 조치임을 이해해주셨으면 한다"며 "팬 여러분께 취소 소식을 전하게 된 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.티켓 환불에 대해선 "공식 예매처인 인터파크 티켓을 통하여 순차적으로 전액 환불 처리될 예정"이라고 덧붙였다.한편, 방탄소년단은 지난 21일 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)을 발매하고, 오는 4월 서울 잠실주경기장에서 'BTS 맵 오브 더 솔 투어 - 서울' 공연을 통해 팬들과 만날 예정이었다.