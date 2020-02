데일리한국 신영선 기자

래퍼 씨잼이 럽스타그램을 게재한 가운데 일부 네티즌들이 눈살을 찌푸리고 있다.씨잼은 27일 자신의 SNS에 "watching you on my bed"라는 글과 함께 사진 여러장을 게재했다.사진에는 씨잼의 여자친구로 보이는 여성이 화장실에서 샤워를 하고 나온 모습. 가감없는 근황에 일부 네티즌들은 "이렇게 사진을 올려도 되냐"는 반응을 보이는 상황이다.한편, 씨잼은 지난달에도 여자친구와 나란히 누워 찍은 사진을 공개한 바 있다.