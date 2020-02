천현빈 기자

미국 빌보트 차트는 그룹 방탄소년단이 ‘빌보드 200’ 차트 1위를 차지할 것으로 예상했다.빌보드 차트 측은 25일(한국시간) 공식 트위터로 “방탄소년단의 'MAP OF THE SOUL : 7'이 다음주 '빌보드 200' 차트에 1위로 진입할 것으로 예측된다”고 밝혔다.미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 방탄소년단이 또 다시 1위로 진입하게 되면 아시아 가수 최초 4개 앨범 연속 해당 차트 1위라는 기록을 쓰게 된다. 방탄소년단은 2018년 5월 발매한 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'(러브 유어셀프 전 '티어')로 한국 가수 최초로 해당 차트 1위를 차지했다.이어 2018년 8월 발표한 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’(러브 유어셀프 결 '앤서'), 지난해 4월 발매한 'MAP OF THE SOUL : PERSONA(맵 오브 더 소울 : 페르소나)'로 다시 한번 해당 차트 1위를 기록했다.방탄소년단은 21일 정규 4집 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'(맵 오브 더 소울 : 세븐)을 발매했다. 타이틀곡 ‘ON’은 발매하자마자 멜론, 플로, 지니, 벅스, 소리바다 등 주요 음원 사이트에서 1위를 휩쓸었다.방탄소년단 4집은 해외에서도 높은 인기를 증명했다. 공개 직후 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아, 인도, 싱가포르, 일본, 브라질, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도 등 전 세계 91개 국가의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서 1위를 차지했다.이번 4집은 데뷔 7주년을 맞은 방탄소년단 7인 멤버들의 이야기를 담았다. 방탄소년단으로서 겪어온 7년을 돌아보고 '보여주고 싶은 나'(PERSONA)와 '외면하고 싶은 나'(SHADOW)를 받아들임으로써 '온전한 나'(EGO)를 찾아가는 과정을 노래했다.