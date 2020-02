김현아 기자

트와이스가 코로나19 확산으로 인해 3월로 예정한 콘서트를 취소했다.트와이스 소속사 JYP엔터테인먼트는 24일 트와이스 팬커뮤니티를 통해 오는 3월 7일과 8일 올림픽체조경기장에서 열 예정이었던 '트와이스라이츠 인 서울 피날레'(TWICELIGHTS in Seoul 'Finale') 콘서트를 취소한다고 밝혔다.JYP 측은 "공연을 성원해주시고 기다려 주신 많은 팬 분들께 취소 공지를 드리게 된 점 진심으로 죄송하다"며 "최근 확산 기로에 있는 코로나19 바이러스의 추세를 봤을 때, 아티스트와 팬분들의 건강과 안전을 최우선으로 하기 위해, 나아가 많은 인원이 모이는 실내외 행사를 최대한 자제하자는 코로나19 바이러스 대응 관련 정부 방침에 대한 적극적인 협조의 차원에서 공연 취소로 최종 결정을 안내 드리게 됐다"고 설명했다.콘서트 취소로 인해 예매된 티켓은 순차적으로 환불 진행된다. 다만, 공연 당일 판매될 예정이었던 공연 굿즈는 온라인으로 판매될 예정이다.안녕하세요, JYPE 입니다.현재 코로나19 바이러스의 지속적인 확산으로 인해, 3/7 (토), 3/8 (일) 예정된 TWICELIGHTS in Seoul 'Finale' 에 대한 취소 공지 안내 드립니다.공연을 성원해주시고 기다려 주신 많은 팬 분들께 취소 공지를 드리게 된 점 진심으로 죄송합니다. 아티스트 또한 TWICELIGHTS Tour의 마지막 공연으로서, 그간의 성원에 대한 보답과 새로운 무대를 보여드리기 위해 바쁜 일정에도 불구하고 많은 노력을 기울여왔던 바, 취소로 인해 팬 분들을 뵙지 못하게 된 점에 대해 큰 아쉬움을 토로하고 있습니다.그러함에도 최근 확산 기로에 있는 코로나19 바이러스의 추세를 봤을때, 아티스트와 팬 분들의 건강과 안전을 최우선으로 하기 위해, 나아가 많은 인원이 모이는 실내외 행사를 최대한 자제하자는 코로나19 바이러스 대응 관련 정부 방침에 대한 적극적인 협조의 차원에서 공연 취소로 최종 결정을 안내 드리게 되었습니다.예매하신 티켓에 대한 취소 및 환불을 포함한 모든 취소 관련 절차는 별도 공지를 통해 상세히 안내 드리도록 하겠습니다. 본 과정에 있어 불편함이 없으시도록 취소 및 환불 절차를 신속하고 정확하게 진행하겠습니다.아울러, 공연 당일 판매 예정이었던 공연 Goods는 온라인 판매를 진행할 계획임을 함께 안내 드립니다.다시 한번 그간 TWICELIGHTS in Seoul 'The Finale'에 보여주신 성원과 관심에 감사 드리며, 더 좋은 공연으로 안전하게 다시 찾아뵐 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.감사합니다.