김현아 기자

배우 박서준이 절친 뷔가 속한 방탄소년단의 신곡에 "놀랍다"는 반응을 보였다.박서준은 21일 자신의 인스타그램에 방탄소년단의 신곡 'ON' 공식 뮤직비디오를 감상한 반응을 담은 글을 올렸다.그는 뮤직비디오에 등장한 뷔의 모습과 함께 "매번 놀랍다. 아니 매번 더 놀랍다"라 밝혔다. 점점 발전하는 방탄소년단의 앨범과 영상에 놀라움을 표현한 것이다.박서준은 뷔와 절친한 사이로 잘 알려졌다. 두 사람은 지난 2016년 방송된 드라마 '화랑'에 함께 출연했다.한편 이날 방탄소년단은 네 번째 정규앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'을 전 세계에 발매했다.타이틀곡은 'ON'으로 공식 뮤직비디오에는 방탄소년단 멤버들과 30여명의 댄서, 12명의 마칭 밴드들이 선보인 완벽한 퍼포먼스가 담겼다.