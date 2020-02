김현아 기자

배우 박서준이 1000만 팔로워 달성을 자축했다.박서준은 20일 자신의 인스타그램에 "Welcome to PSJ World. Thank you all"이라며 인스타그램 팔로워 수가 기록된 캡처 이미지와 함께 자축 메시지를 올렸다.그가 올린 이미지에는 인스타그램 팔로워 숫자로 '1000만'이라 나와 있다.박서준의 1000만 팔로워 자축에 팬들도 축하 메시지를 전했다. "1000만 축하해요" "오빠는 클라쓰가 남다르죠" "앞으로 내가 더 좋아요 많이 눌러줄게요" 등의 댓글이 올라왔다.한편 박서준은 JTBC 금토드라마 '이태원 클라쓰'에 박새로이 역으로 출연 중이다.