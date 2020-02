천현빈 기자

10인조 신예보이그룹 TOO(티오오)가 2020년 가요계에 도전장을 내민다.TOO의 소속사 n.CH엔터테인먼트는 20일 “그룹 TOO(티오오: Ten Oriented Orchestra)가 오는 3월 18일 데뷔를 확정 지었다”고 밝혔다.소속사는 공식 SNS에 TOO : Introduction Film을 오픈하면서 데뷔 예열 작업을 마쳤다. 공개된 영상에서는 오케스트라를 뜻하는 타악기와 동양을 나타내는 해시계와 나침반 등이 TOO를 설명한다. 특히 해시계의 안쪽과 타이포들이 바뀌면서 보이는 10개의 각 아이콘이 그룹의 콘셉트를 묘하게 보여주고 있다.상형문자와 영문으로 조합된 TOO의 풀네임인 ‘Ten Oriented Orchestra’가 나열됐고 이어 ‘NEXT GLOBAL IDOL’이란 문구와 함께 TOO 공식 로고와 데뷔일인 ‘2020.03.18 TOO DEBUT’가 지나간다.TOO는 지난해 12월 종영한 Mnet ‘투 비 월드 클래스(TO BE WORLD KLASS)’를 통해 결성됐다. 멤버는 치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기다.TOO는 10가지 동양의 가치관을 지향하는 오케스트라라는 뜻을 갖고 있다. TOO는 오는 3월 18일에 공식 데뷔한다.