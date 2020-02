이시언 후원 공개 "국가유공자분들 기억하겠습니다"…팬들도 '동참'

김현아 기자

배우 이시언이 국가유공자에게 감사의 뜻을 전하는 프로젝트를 후원했다.이시언은 19일 인스타그램에 "기억하겠습니다"라며 국가유공자에게 감사의 모자를 전달하는 프로젝트에 후원을 한 사실을 공개했다.그가 올린 사진에는 '당신의 헌신에 감사합니다'란 뜻의 영문(THANK YOU FOR YOUR SERVICE) 메시지가 담긴 검은색 모자와 작은 크기의 태극기 밸크로 장식, "기억해줘서 고맙습니다. 후원해주신 기부모자는 서울 서대문구에 거주하시는 강호연 국가유공자님께 전달되었습니다"란 글이 적힌 카드가 나와 있다.이시언이 후원을 인증한 이 모자는 1개를 후원할 때마다 국가유공자에게 똑같은 모자가 기부되는 '땡큐캡 프로젝트'이다. 모자는 국가를 위해 헌신한 국가유공자에게 감사의 마음을 전달하는 아이템으로 우리나라의 영웅들을 기억하고 기리자는 뜻에서 탄생했다.이시언의 후원 인증샷에 누리꾼들은 후원에 동참하고 싶다는 뜻을 전했다. "혹시 이거 어디서 해요? 저도 참여하고 싶어요" "이런 공유로 더 많은 분들의 관심과 참여로 이어지면 좋겠습니다" "구매처 알려주세요. 선한 영향력에 도움 되고 싶습니다" 등의 댓글이 올라왔다.