천현빈 기자

그룹 방탄소년단이 가수 트로이 시반(Troye Sivan)과 공동작업 소식을 전했다.트로이 시반은 17일 자신의 SNS에 “BTS 새 앨범에서 ‘라우더 댄 밤브스(Louder than bombs)’의 공동작업을 할 수 있게 돼 정말 기쁘다”며 “나를 선택해줘서 너무 기뻐”라고 썼다. 이와 함께 그는 방탄소년단의 새 앨범 ‘맵 오브 더 소울 7(Map of the soul)’의 앨범 표지를 공유했다.트로이 시반은 2013년에 데뷔한 호주의 싱어송라이터로 배우도 겸하고 있는 25살의 젊은 아티스트다. 그는 ‘블루 네이버후드(Blue Neighbourhood)’부터 최근 ‘블룸(Bloom)’까지 5번의 정규앨범을 냈다.방탄소년단은 공식 트위터에 “트로이가 지금 글로벌 트렌드인데?”라며 “음악을 기다리기 너무 힘들다”라며 트로이 시반과의 협업에 대한 기대감을 드러냈다. 트로이 시반도 “방탄소년단의 음악은 나에게 영감을 준다”고 화답했다. 방탄소년단의 멤버 지민이 평소 트로이 시반과의 콜라보레이션 작업을 해보고 싶다는 바람을 드러내온 만큼 이번 공동작업에 대한 기대감도 커지고 있다.방탄소년단의 네 번째 정규 앨범인 ‘맵 오브 더 소울 7’은 오는 21일 오후 6시 전 세계에 동시 공개된다.