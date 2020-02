김현아 기자

가수 백예린이 인스타그램을 통해 단독 콘서트를 마친 소감을 전했다.백예린은 10일 자신의 인스타그램에 "너무너무 고생하신 모든 감독님들, 스태프분들 다 사랑해요! 정말 행복했어요"라며 "다들 예뻐해주셔서 준비하는 동안 행복했어요! 턴온댓블루바이닐팀 모두 사랑합니다!"라고 밝혔다.그는 지난 8일과 9일 진행한 단독 콘서트 '턴 온 댓 블루 바이닐'(Turn on that Blue Vinyl)에서 스태프들과 함께 찍은 사진을 공개하며 스태프들에게 감사의 인사를 전했다.또 무대에서 노래하는 자신의 모습을 담은 사진을 올리고 영어로 "정말 고맙고 감사해요. 너무 행복해"(so thankful grateful!!!! full of happiness)라 적기도 했다.한편 백예린은 지난해 12월 전곡 모두 영어 가사를 담은 앨범 '에브리 레터 아이 센트 유'(Every letter I sent you)를 발표했다. 공개 당시 타이틀곡 '스퀘어'(Square)가 실시간 음원차트 1위에 올라 한국인 최초로 영문 가사곡으로 1위에 오르는 기록을 냈다.