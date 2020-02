신영선 기자

빌리 아일리시(Billie Eilish·18) 세상을 떠난 영화 종사자들을 추모했다.빌리 아일리시는 9일(현지시각) 미국 로스엔젤레스 돌비극장에서 열린 제92회 아카데미 시상식(Academy Awards 2020, 2020 아카데미 시상식) 시상식에서 추모 공연(IN MEMORIAM) 무대를 펼쳤다.빌리 아일리시는 깊이 있는 목소리로 비틀즈의 '예스터데이'를 부르며 떠난 이들을 애도했다.미국 싱어송라이터 아일리시는 지난 2016년 사운드클라우드에 싱글 'Ocean Eyes'로 데뷔했다. 이후 EP 앨범 'Don't Smile at Me', 정규 데뷔 앨범 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' 를 발매했다.지난달 26일 LA에서 열린 제62회 그래미 시상식에서 '올해의 레코드' '올해의 앨범' '올해의 노래' '최우수 신인' 등 주요 부문 4개상을 석권했다.한편 아일리시는 오는 8월 23일 서울에서 두 번째 내한공연을 펼친다.