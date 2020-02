김현아 기자

개그맨 박나래가 제보한 '슈가맨' 조이디가 오랜만에 흥겨운 무대를 재현했다.7일 방송된 JTBC '투유프로젝트-슈가맨3'에서는 1990년대 나이트클럽을 뒤흔든 '9 TO 5'의 조이디가 출연해 오랜만에 그때 그 시절 무대를 선보였다.'슈가맨' 시즌2 MC였던 박나래는 당시 꼭 보고 싶은 슈가맨으로 조이디를 꼽은 적이 있다.박나래는 "언더 쪽에서 정말 사랑받았던 곡이 있다. 조이디의 '9 TO 5'다"라며 유재석과 함께 "헤이 헤이 헤이 꼬집어 말해서 / 헤이 헤이 헤이 첫눈에 반해버렸어"로 시작되는 '9 TO 5'를 불렀다.박나래는 또 MBC '나 혼자 산다'에서 '9 TO 5'를 선보이기도 했다. 지난 2018년 8월 방송된 '여름 현무학당' 특집에서 화려한 의상과 함께 '9 TO 5'를 불렀다.특히 가사 중 '자극적인 춤'이란 부분에서 엉덩이를 흔들며 트월킹 댄스를 선보여 화제가 되기도 했다.