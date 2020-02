신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 제시카가 해변에서 여유 넘치는 근황을 전했다.제시카는 7일 자신의 인스타그램에 "Beach Reading My novel #SHINE is inspired by my life’s adventures(해변에서 책 읽기. 나의 소설 '샤인'은 내 인생 모험에서 영감을 받았다)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 제시카는 푹신한 썬베드에 누워 자신의 책 '샤인'을 일고 있는 모습이다. 지적인 매력과 섹시함을 동시에 발산하고 있는 제시카는 특히 검은색 비키니 차림 위로 각선미를 뽐내 시선을 끈다.한편, 제시카가 쓴 첫 영어 소설 '샤인'은 한국계 미국인 소녀가 K팝 스타가 되기 위해 트레이닝을 받게 되면서 벌어지는 일들이 담는다.