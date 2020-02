클라라 응원 메시지 "신종 코로나, 모두 무사히 건강히 잘 지나가길"

김현아 기자

방송인 클라라가 신종 코로나바이러스 감염증 확산을 잘 이겨내길 바란다며 중국 우한 지역 및 전 세계에 응원 메시지를 전했다.클라라는 5일 자신의 인스타그램에 "요즘 신종 코로나바이러스 때문에 많은 분들이 우려하고 있다"며 "세계는 하나다. 한자 사람 '인'은 두 사람이 서로 기대로 있다"는 내용의 글을 올렸다.그는 "지금은 서로가 서로의 손을 잡아주는 때여야 한다고 생각한다"며 "모든 분들이 무사히 건강하게 잘 지나가기를 기원해본다"고 밝혔다.또 "옆에 있는 친구를 서로 서로 챙겨주시는 세계의 모든 분들을 응원한다"며 '우한 힘내세요!' '제발 빨리 지나가길' '마스크 필수!' '손씻기 필수!' 등의 해시태그를 덧붙였다.글과 함께 공개한 사진에서 클라라는 마스크를 쓴 채 자신의 응원 메시지를 적은 스케치북을 들고 있다. 스케치북에는 영어로 "세계는 하나다. 우리 모두 이번 싸움에서 이길 수 있길 바란다. 모두가 안전할 거다"(The world is one. Hope we can cheer everyone up to win the battle! May you all be safe!)라 적혀 있다.클라라의 응원 메시지에 누리꾼들은 "다같이 힘내서 코로나 물리쳐보아요" "저도 함께 응원합니다. 모두들 힘내세요" "얼른 이 위기가 지나갔으면 좋겠어요" "모두들 조심하세요" 등의 댓글을 올렸다.