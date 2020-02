김현아 기자

방탄소년단 슈가가 팝스타 맥스와 함께 NBA 경기를 관람했다.맥스는 지난 2일 자신의 트위터에 "내 형제 슈가와 함께 첫 번째 레이커스 경기. 맘바 포에버"(1ST LAKERS GAME WITH MY BROTHER SUGA. MAMBA FOREVER)란 글과 함께 NBA LA레이커스 홈구장에서 슈가와 찍은 사진을 올렸다.사진 속 맥스와 슈가는 지난달 26일 미국 캘리포니아에서 헬기 추락 사고로 세상을 떠난 NBA의 전설 코비 브라이언트의 현역 시절 등번호 8이 적힌 티셔츠를 입고 카메라를 향해 미소를 지었다.맥스가 언급한 '맘바'(MAMBA)는 아프리카에 사는 독사의 하나다. 코비 브라이언트는 '블랙 맘바'란 별명으로 불렸다.맥스는 브로드웨이 뮤지컬로 활동을 시작해 모델, 배우, 가수 등으로 활동 중이다. 지난 2016년 발표한 '라이츠 다운 로우'(Lights Down Low)가 빌보드 핫100 20위에 오르며 음악적으로도 좋은 평가를 받은 그는 지난달 14일 서울에서 첫 내한공연을 연 바 있다.한편 방탄소년단은 오는 21일 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7'(MAP OF THE SOUL: 7) 발매를 앞두고 있다.