[데한★이슈] 방탄소년단·여자친구·아이콘 등, 2월 인기 아이돌 '우르르' 컴백

이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 1월 가요계는 새로운 한해를 맞이함과 동시에 SF9, 지코, 태연, 슈퍼주니어, 젝스키스 등 K팝 스타들의 컴백으로 다채롭게 물들었다. 이 기세를 이어받아 2월 역시 인기 아이돌들이 줄줄이 컴백을 예고하고 있어 가요계가 한층 더 뜨겁게 달궈질 전망이다.글로벌 아티스트로 성장한 방탄소년단부터, 비아이 없이 6인 체제로 활동을 앞둔 아이콘까지. 2월 가요계를 화려하게 장식할 아이돌들을 컴백 순서대로 소개한다.여자친구는 오는 2월 3일 오후 6시 새 미니 앨범 '회:래버린스(回:LABYRINTH)'로 컴백한다.이번 앨범의 타이틀곡은 '교차로(Crossroads)'로, '해야(Sunrise)', '밤(Time for the moon night)' 등에서 호흡을 맞춘 노주환, 이원종이 다시 한 번 여자친구와 의기투합했다.앞서 여자친구는 역대 앨범의 지난 이야기를 보여준 '유리알 이야기:이전 이야기(A Tale of the Glass Bead:Previous Story)'를 통해 교차로 앞에 선 소녀들의 모습을 공개하며 새 앨범에 대한 궁금증을 높였다.'회:래버린스'는 빅히트와 쏘스뮤직이 협력해 만든 첫 결과물이라는 점에서도 관심이 쏠리고 있다. 방탄소년단이 속해있는 빅히트가 지난해 7월 여자친구의 소속사인 쏘스뮤직을 레이블로 인수하면서 음악과 퍼포먼스의 협업 시너지를 예고했기 때문.두 소속사 모두 연작 앨범을 주도했던 만큼, '회:래버린스' 또한 여자친구의 새로운 연작 앨범의 첫 시작일 것으로 예상된다.2015년 데뷔 이후 가장 큰 변곡점을 맞이한 여자친구가 새롭게 그려낼 이야기에 기대가 모인다.군 복무 중인 FT아일랜드 이홍기가 팬들을 위한 신곡을 발표한다.FNC엔터테인먼트에 따르면, 이홍기는 2월 5일 신곡 '믹스테이프'를 공개한다. '믹스테이프'는 이홍기가 입대 전 팬들을 위해 미리 준비한 곡이다.앞서 이홍기는 지난해 9월 FT아일랜드 멤버 중 처음으로 육군 21사단 백두산부대 신병교육대에 입소했고, 5주간의 기초군사훈련을 마친 뒤 현재 육군 현역으로 군 복무 중이다.입대 이후 팬들을 위해 손편지를 쓰고, 휴가 때마다 SNS로 근황을 밝히고 있는 '팬 사랑꾼' 이홍기. 과연 그가 어떤 곡으로 팬들의 마음을 달래줄지 주목된다.아이콘이 6인조로 돌아온다.지난해 6월 마약 혐의 물의로 탈퇴한 비아이를 제외한 6명의 아이콘 멤버들은 오는 2월 6일 세 번째 미니 앨범 '아이 디사이드(i DECIDE)'로 가요계에 컴백한다.'아이 디사이드'에는 타이틀곡 '뛰어들게(Dive)'를 포함한 5곡의 신곡이 수록됐다.또한, '뛰어들게'는 팀의 리더이자 프로듀서 역할을 맡았던 비아이가 작사·작곡에 참여한 곡이라는 점에서 화제를 모았다.이와 관련해, YG엔터테인먼트는 "2019년 초에 완료되었던 제작물들을 어떻게 활용할 것인가에 대해 내부적으로 신중하게 고민했다"며 "비아이의 단독 작곡이 아니라 YG의 내부 작곡진들과 함께 작업한 공동 작품이라는 점, 준비 기간 동안 아이콘 멤버들의 노력과 애정이 깃든 곡이라는 점에서 수정해 사용하기로 했다"고 전했다.리더 없이 6인조로 첫발을 내딛는 아이콘. 지난 2018년 '사랑을 했다'에 이은 메가 히트곡 탄생으로 무너진 YG의 위상을 드높일 수 있을지 귀추가 주목된다.방탄소년단은 2월 21일 네 번째 정규 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'을 발매한다.글로벌 팬덤을 거느린 방탄소년단답게 선주문 수량도 '역대급'이다. 앨범 유통사 드림어스컴퍼니에 따르면, '맵 오브 더 솔 : 7'은 선주문량은 총 342만 장을 하며 방탄소년단의 앨범 사상 최다 선주문 수량을 기록했다.지난 17일에는 선공개 곡 '블랙스완(Black Swan)'으로 예열에 나서 전 세계 각지에 있는 팬들의 기대감을 높였다. '블랙스완'은 음악의 의미를 진정으로 알게 된 아티스트의 진솔한 고백을 담은 곡으로, 공개 직후 전 세계 93개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 차지하며 자체 최고 기록을 경신했다. 이에 그치지 않고 29일엔 미국 빌보드 '핫 100' 57위를 기록해 명실상부한 글로벌 아티스트의 저력을 보여줬다.컴백 전부터 기록 경신을 이어가고 있는 가운데, 이번 앨범에 대한 방탄소년단의 포부 역시 남다르다. 지난 27일 열린 제62회 그래미 어워드 레드카펫 인터뷰에서 방탄소년단은 새해 목표에 대해 "2021년 그래미 어워드에 노미네이트 되는 게 목표"라고 밝혔으며, 새 앨범에 대해선 "노래 듣고 무대를 보면 아시겠지만 방탄소년단을 좋아한 게 최고로 잘한 일이구나 싶을 것"이라고 자신했다.지난해 4월 '맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'로 세상에 대한 관심과 사랑의 즐거움을 노래하며 새로운 연작 시리즈의 포문을 연 방탄소년단. 이번 앨범에는 어떤 이야기와 퍼포먼스로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡을지 관심이 집중된다.