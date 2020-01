김현아 기자

지드래곤이 NBA 포틀랜드 경기를 관람했다.NBA 포틀랜드 트레일 블레이저스는 30일(한국시각) 공식 트위터에 "포틀랜드에서 당신을 볼 수 있어 기쁘다"(Happy to have you in RipCity)란 글과 함께 이날 경기가 치러진 모다센터를 찾은 지드래곤의 영상을 공개했다.영상에서 지드래곤은 보라색 비니와 선글라스를 쓰고 셀프 영상을 찍으며 포틀랜드 트레일 블레이저스의 홈구장을 찾은 기쁨을 표현했다.모다센터 측은 인스타그램에 관중석에서 경기를 지켜보는 지드래곤의 사진을 게시하고 "모다센터를 찾아줘 감사하다"(Thanks for stopping by @xxxibgdrgn!)는 글을 올리기도 했다.한편 지드래곤은 지난해 10월 군복무를 마치고 전역했다.