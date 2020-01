데일리한국 신영선 기자

배우 다니엘 헤니가 코비 브라이언트의 죽음을 추모했다.다니엘 헤니는 27일 자신의 SNS를 통해 "Gutted. Rest In Peace Kobe. It was an honor to watch you play. Thank you #kobebryant(처참하다. 삼가 고인의 명복을 빈다. 당신의 경기를 볼 수 있어 영광이었다. 고맙다)"라는 글을 게재했다.이와 함께 공개된 사진에는 과거 코비 브라이언트와 함께 악수를 나누고 있는 자신의 모습이 담겨있어 더욱 먹먹하게 만든다.한편, 코비 브라이언트는 미국 농구 NBA의 전설적인 선수이지만, 26일(한국시각) 헬리콥터 추락 사고로 딸과 함께 세상을 떠났다.