신영선 기자

가수 양준일이 1집 발매 중단과 함께 입장을 밝혔다.양준일은 14일 자신의 인스타그램을 통해 “17일에 새로 나온다는 저의 1집은 제가 동의한 적 없고 오늘 아침에 알게 된 사실”이라고 밝혔다.이어 “오해를 풀 수 있는 시간을 주세요. 제가 여러분께 약속했던 앨범이 아닙니다”라며 “이런 상황을 미리 막지 못해 죄송합니다”라고 사과했다.앞서 지난 13일 양준일의 앨범 재발매 소식이 전해졌다. 최근 양준일이 신드롬 급 인기를 구가하자 그의 1집 앨범 '겨울 나그네' 작업에 참여한 작곡가 A씨가 상의 없이 앨범 재발매 계획을 세운 것으로 알려졌다.14일 각종 음원 구매 사이트를 통해 시작된 재발매 앨범은 현재 '일시 품절' 상태로 판매가 중단된 상태다.한편, 양준일은 1991년에 데뷔해 ‘가나다라마바사’, ‘댄스 위드 미 아가씨’(Dance with me 아가씨), ‘리베카’ 등의 히트곡을 남겼다.Dear my friend17일에 새로 나온다는 저의 1집은 제가 동의한 적 없고 오늘 아침에 알게 된 사실입니다.오해를 풀 수 있는 시간을 주세요. 제가 여러분께 약속했던 앨범이 아닙니다.