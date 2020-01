신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 가수 박지민이 성희롱 악플러에 당당하게 맞섰다.가수 박지민은 최근 자신의 인스타그램을 통해 “어떤 모양이든 상관하지 말고 당신을 사랑하라”(Don’t care what shape, just love the way u are)라는 글과 한 장의 사진을 게재했다.사진 속 박지민은 거울에 비친 자신의 모습 상반신에서 그림으로 신체 일부를 가렸다.앞서 박지민은 인스타그램을 통해 악플러에게 받은 메시지를 직접 공개했다.당시 악플러는 박지민에게 "XX 많이 자랐네" 등의 성적 수치심을 느낄만한 메시지를 보냈고 박지민은 "닥쳐 XXX"라고 대응했다. 이에 악플러는 너나 XXX", "XX 잘 자란 거 맞잖아. 되게 화나네" 등으로 대답하는 등 두사람의 말다툼은 계속됐다.박지민은 이후 "제 사진 한 장으로 온갖 DM에 하지도 않은 가슴 성형에 대한 성희롱, DM으로 본인 몸 사진 보내시면서 '한 번 하자'고 하시는 분, 특정 과일로 비교하면서 댓글 쓰시는 분들, DM들 다 신고하겠습니다"라며 강력 대응을 시사했다.악플러에 당차게 대응하는 박지민의 매력에 누리꾼들은 "싹 다 잡아야된다" "당당한 모습으로 계속해서 활동 해달라" "멋지다"라며 응원의 메시지를 보내고 있다.