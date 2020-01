이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 그룹 방탄소년단 정국과 팝스타 저스틴 비버의 친분이 화제다.지난 9일 정국은 방탄소년단 공식 트위터에 저스틴 비버의 신곡 '야미(yummy)' 뮤직비디오 링크를 공유했다.이를 본 저스틴 비버는 정국의 게시물을 리트윗한 뒤 "고마워 친구들(Thanks guys)"이라고 감사 인사를 전했다.앞서 지난해 9월 1일 정국의 생일에 저스틴 비버는 자신의 트위터에 "생일 축하해 정국. 그들은 아직 준비되지 않았어. 이제 이 트윗은 난리 날 거야(Happy bday JUNGKOOK. They ain't ready. now watch this tweet go crazy)"라며 생일을 축하해 눈길을 끈 바 있다.한편, 정국이 속한 방탄소년단은 내달 21일 새 앨범 '맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)'을 발표한다.