‘MBC 가요대제전’ 라인업, 트와이스·레드벨벳·현아·성시경·송가인 등 출연

이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] ‘2019 MBC 가요대제전 : The Chemistry’가 오늘(31일) 저녁 8시 55분 생방송된다.2019년의 마지막을 장식함과 동시에 2020년의 시작을 알리는 ‘2019 MBC 가요대제전 : The Chemistry’는 올해 ‘케미스트리’를 주제로 진행되며, 일산 MBC 드림센터와 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 이원생중계 된다.‘2019 MBC 가요대제전 : The Chemistry’는 5년 연속 ‘가요대제전’의 MC 자리를 지키고 있는 임윤아, 임윤아와 찰떡 비주얼 케미를 선보일 차은우, 명불허전 2019년 대세 장성규가 진행을 맡아 호흡을 맞춘다.그리고 2019년 한 해 동안 최고의 활약을 보여준 K-POP 스타들이 총출동한다. AOA, DAWN(던), GOT7, ITZY, MONSTA X, NCT DREAM, NCT 127, Stray Kids, TWICE, 국카스텐, 규현, 김재환, 노라조, 뉴이스트, 러블리즈, 레드벨벳, 마마무, 성시경, 세븐틴, 셀럽파이브, 송가인, 아스트로, (여자)아이들, 오마이걸, 우주소녀, 이석훈, 장우혁, 청하, 태민, 현아, 홍진영 총 31팀이 스페셜한 무대를 꾸밀 예정이다.또한 ‘케미스트리’라는 주제에 걸맞게 오직 ‘2019 MBC 가요대제전 : The Chemistry’에서만 볼 수 있는 컬래버레이션 무대가 가득 준비돼 있다. 태민과 트와이스, 성시경과 레드벨벳, 마마무와 세븐틴, 장우혁과 청하, 송가인과 국카스텐 등 상상할 수 없었던 신선한 조합 예고돼 시청자들의 기대를 한껏 끌어올리고 있다.스타들의 완벽한 퍼포먼스와 꿀케미 컬래버레이션 무대로 2019년의 대미를 장식할 ‘2019 MBC 가요대제전 : The Chemistry’는 오늘(31일) 저녁 8시 55분부터 생방송으로 진행된다.