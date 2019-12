신영선 기자

가수 아이유의 2019 인스타그램 베스트9가 눈길이다.'2019 best nine'에서는 인스타그램 계정 별 베스트9 사진을 확인할 수 있다.이 가운데, 아이유는 '2019 best nine'에 어린 시절 남동생과 함께 포착된 사진이 포함됐다. 동생의 생일을 맞아 축하 차원에서 올린 해당 사진은 220만 명 이상으로부터 '좋아요'를 얻었던 것.특히 아이유와 꼭 닮은 동생의 모습까지 궁금증을 자극하며 누리꾼들의 많은 관심을 얻은 것으로 보인다.한편, 2019 best nine 서비스는 2018년 이후 2년 연속 이용자들에게 제공되고 있다.