데일리한국 신영선 기자

세계적인 팝스타 조지 마이클의 여동생이 오빠의 3주기에 세상을 떠났다.27일(현지시간) BBC 방송 등 영국 언론에 따르면, 조지 마이클의 여동생인 멜라니 파나요투(55)는 지난 25일 런던에서 숨을 거뒀다. 이날은 조지 마이클의 3주기였다.가족들은 더 자세한 내용은 사생활 보호 등을 이유로 언급하지 않았다. 런던 경시청도 50대 여성이 위독하다는 신고에 구급대가 출동한 사실이 있으며 사망을 둘러싼 의혹은 없다고 밝혔다.조지 마이클은 1983년 그룹 왬(Wham)으로 데뷔해 '라스트 크리스마스'(Last Christmas), '웨이크 미 업 비포 유 고고'(Wake me up before you Go-Go) 등으로 사랑받았고, 1987년 솔로로 전향한 이후에도 수많은 히트곡들을 탄생시켰다.조지 마이클은 2016년 크리스마스에 영국 자택에서 53세의 나이로 별세했다.