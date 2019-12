신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 양준일이 자신의 지하철광고 앞에서 인증샷을 남겼다.양준일의 팬미팅 주관사 위엔터테인먼트는 27일 SNS를 통해 "SPECIAL THANK YOU FOR THIS AMAZING GIFT!!!? ?I LOVE IT"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다.사진 속 양준일은 자신의 지하철 광고 옆에 포즈를 취하고 있다. 그리고는 이내 자신의 얼굴이 담긴 광고를 보며 해맑은 미소를 지어 보였다.광고 안에는 양준일의 과거 활동 당시 모습과 "시간여행자 양준일이 돌아왔다"라는 문구와 그가 '슈가맨3' 출연 당시 20대의 자신에게 남겼던 말인 "걱정마 모든 것은 완벽해질테니까"라는 문구가 나란히 적혔다.사진을 접한 누리꾼들은 "예전이랑 똑같다" "냉동인간이냐" "지금 입덕 당한 것 같다" "얼굴이 그대로네, 30년 전 사진인 줄"라며 긍정적인 반응을 보였다.한편, 양준일은 오는 1일 세종대학교에서 팬미팅 '양준일의 선물'을 개최한다.