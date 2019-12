이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 배성재 아나운서가 미국에서 차량털이 피해를 당했다.18일 배 아나운서는 자신의 인스타그램에 "커피 사는 10분 사이 차량 털림. 여권+지갑+가방 다 가져감. #sanfrancisco"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 뒷유리가 파손된 차량의 모습이 담겼다. 누군가 뒷유리를 깨고 차량에 있던 배성재의 소지품을 훔친 것으로 보인다.이어 배성재는 "내 아이패드 또 분실"이라는 글을 추가로 게재하며 도둑에게 '내가 널 찾아서 죽일 거야(I will find you and i will kill you)'라는 경고 메시지를 남기기도 했다.한편 배성재 아나운서는 SBS 파워FM '배성재의 텐' 진행을 맡고 있다.