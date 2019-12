이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 선미가 시크미 넘치는 일상을 공개했다.14일 선미는 자신의 인스타그램에 "I know. Don't even say that."이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 선미는 롱코트를 걸치고 거울 셀카를 찍고 있다. 특히 어두운 착장에도 빛나는 선미의 미모가 시선을 강탈한다.한편, 선미는 지난 8월 27일 싱글 앨범 '날라리 (LALALAY)'를 발매했다.