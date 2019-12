신영선 기자

그룹 방탄소년단이 미국 징글볼 무대의 오프닝을 장식했다.소속사 빅히트 엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단은 6일(현지시간) 미국 캘리포니아주 잉글우드 더 포럼에서 열린 '아이하트라디오 징글볼'(iHeartRadio Jingle Ball) 공연의 막을 올렸다.슈트 차림의 방탄소년단은 강렬한 사운드와 군무의 '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 무대로 포문을 열었다. 이어 '메이크 잇 라이트'(Make It Right), '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 등을 약 15분간 선사했다.특히 '작은 것들을 위한 시' 무대에는 이 곡에 피처링한 미국 싱어송라이터 할시가 같이 올라 눈길을 끌었다. 할시는 방탄소년단과 같은 '블랙 앤 화이트' 의상을 맞춰 입고 무대에 깜짝 등장해 함께 에너지 넘치는 안무를 선보였다.특히 이날 방탄소년단 RM은 "앨범을 낸 지 좀 됐기 때문에 아마도 새로운 음악, 새로운 앨범이 우리의 다음 계획일 것이다. 녹음을 시작했다"고 답해 기대감을 높였다.