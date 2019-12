김현아 기자

가수 CL이 발표한 신곡이 9개국 아이튠즈 차트에서 1위를 차지했다.CL이 지난 4일 발표한 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로'(In The Name of Love)의 타이틀곡 '+DONE161201+'는 5일 기준 홍콩, 싱가포르, 대만, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남, 사우디아라비아, 키르기스스탄 등 9개 국가의 아이튠즈 차트에서 1위를 기록했다.또 칠레, 이집트, 아랍에미리트, 몰도바 등에서는 2위에 올랐으며 인도네시아에서는 3위를 기록하는 등 좋은 성적을 냈다.이집트 아이튠즈 차트에서는 수록곡 '+처음으로170205+'가 1위에 올랐으며 캄보디아, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아 등에서도 톱10에 진입했다.한편 CL은 지난 2016년 11월 25일 2NE1 해체부터 3년간 작성한 일기 형식의 앨범 '사랑의 이름으로'를 발표하고, 매주 2곡씩 월드와이드로 수록곡 음원을 발매한다.'+DONE161201+'과 '+처음으로170205+'에 이은 다음 두 곡은 오는 11일 공개된다.