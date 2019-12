이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 비현실적인 미모를 자랑했다.5일 제니는 자신의 인스타그램에 "Did you miss me?"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 무대 아래에서 매혹적인 눈빛으로 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다. 특히 제니의 눈부신 미모가 눈길을 끈다.한편, 제니가 속한 블랙핑크는 지난 4일 일본 도쿄돔에서 'BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN'을 열고 팬들과 만났다.