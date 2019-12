이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 블랙핑크 지수-리사가 각각 토끼와 오리로 변신했다.3일 지수는 자신의 인스타그램에 "미션 완료. for blinks"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 리사와 함께 동물 잠옷을 입고 있다. 귀여운 동물 잠옷으로 업그레이드된 두 사람의 사랑스러운 미모가 시선을 강탈한다.한편 지수-리사가 속한 블랙핑크 이날 오전 'BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN' 일정 참석차 일본으로 출국했다.