김현아 기자

가수 CL(씨엘)이 홀로서기 이후 본격적인 활동 재개를 알렸다.CL은 29일 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 프로젝트 앨범 '사랑의 이름으로'(In The Name Of Love) 티저 영상을 공개했다.34초 분량의 이 영상에는 "되돌릴 수가 없기에 더 소중한 것 같아" "기억나는 순간부터 세상 속에 홀로 남겨져" "여기까지가 내 한계 이렇게 이겨서 뭐해" 등 홀로서기에 나선 솔직한 마음을 노래하는 CL의 목소리가 담겨 있다.'사랑의 이름으로'는 CL이 2NE1 해체 당시부터 있었던 3년간의 일들을 일기 형식으로 만든 프로젝트 앨범으로 오는 12월 4일 발매된다.앞서 CL은 2NE1 데뷔 때부터 함께 해 온 YG엔터테인먼트와 계약 만료로 결별 후 홀로서기에 나섰다.