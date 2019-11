신영선 기자

가수 지드래곤이 뜻깊은 농구키트 기증에 나섰다.23일 지드래곤은 올림픽 공원 내 경기장에 나이키와 협업해 선보인 파라-노이즈 속 아트워크를 적용한 국내 최초의 아트 코트를 기부했다.이번에 기증된 농구 골대는 "그냥 해" 문구가 쓰여진 나이키 문구와 평화를 상징하는 '데이지 꽃'이 자리 잡았다. 코트 위에는 역시 데이지 꽃과 함께 사이드 라인에는 ‘THE FLOWER IS THE YOUTH OF LIFE’ 라는 문구가 포함됐다.지드래곤은 “스포츠와 문화를 즐기는 모든 이들이 이 코트를 통해 자신감을 얻어 자신의 역량을 더욱 극대화 했으면 한다”며 “앞으로도 그들만의 문화와 에너지가 더욱 널리 공유 되고 존중되길 바라는 마음이다”라고 기증 소감을 전했다.