김현아 기자

크리스탈이 자동차 모델 같은 시크한 포즈의 사진을 공개했다.크리스탈은 22일 자신의 인스타그램에 "day out with my new A5"란 글과 함께 자동차에 기대 포즈를 취한 사진을 올렸다.사진에서 크리스탈은 검은색 아우디 A5 차량의 운전석 문을 연 채 자동차에 팔을 기대고 서 있다. 반짝거리는 검은색 세단에 '냉미녀' 크리스탈의 멋진 포즈가 더해져 카리스마 넘치는 분위기를 자아냈다.크리스탈은 지난해 아우디의 홍보대사로 선정된 바 있다.한편 크리스탈은 '럭키' '힘을 내요, 미스터리' 등의 이계벽 감독 차기작 '새콤달콤'을 촬영 중이다.