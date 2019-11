데일리한국 신영선 기자

겨울왕국 드레스를 향한 관심이 뜨거운 가운데 CGV에서 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국 2’ 스탬프 이벤트를 개최한다.CGV는 21일부터 12월 15일까지 ‘겨울왕국 2’ 개봉을 기념해 CJ ONE 회원 대상으로 스탬프 이벤트를 진행한다. ‘겨울왕국 2’를 관람할 때마다 스탬프가 완성되며, 2~4회 관람 시 각각 CJ ONE 포인트 5백 점, 1천 점, 2천 점을 증정한다. 이 중에서 IMAX와 4DX로 각각 1회 이상씩 관람해 스탬프를 완성하면 스페셜 미션까지 달성하게 돼 총 6천 점의 CJ ONE 포인트를 증정한다. 스페셜 미션까지 달성한 고객 중 추첨을 통해 3백 명에게는 ‘겨울왕국 2’ 굿즈 4종이 담긴 럭키박스도 선물한다.CGV는 IMAX로 ‘겨울왕국 2’를 관람하는 고객들을 위해 스페셜 포토티켓 이벤트도 마련했다. IMAX로 ‘겨울왕국 2’를 관람하고, 포토티켓을 제작하면 스페셜 포토티켓 1매를 추가로 선물한다. 스페셜 포토티켓은 ‘엘사’, ‘안나’, ‘올라프’의 각 캐릭터로 디자인된 3종으로, 스페셜 포토티켓 3종을 모은 고객 중 추첨을 통해 2천 명에게 ‘겨울왕국 2’ 굿즈 패키지도 선물한다. 굿즈 패키지는 ‘겨울왕국 2’ IMAX 스페셜 A5 포스터와, IMAX 관람권 1매, ‘겨울왕국 2’ 뱃지 및 스티커, 스페셜 포토티켓 전용 아크릴 액자로 구성됐다. 이벤트 진행 극장과 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.영화 ‘겨울왕국 2’는 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 ‘엘사’와 ‘안나’의 이야기를 그린 애니메이션이다. 앞서 2014년 개봉해 천만 관객을 모으며 큰 인기를 끌었던 전작 ‘겨울왕국’은 CGV 관객 기준 재관람률 8.1%를 기록한 바 있다. CGV는 속편을 기다려온 팬들이 ‘겨울왕국 2’를 다채롭게 즐길 수 있도록 4DX와 IMAX로도 선보이게 됐다. 4DX에서는 눈, 바람, 버블, 향기 등을 통해 엘사의 마법을 더욱 실감나게 표현하고, 영화 속 OST에 따라 움직이는 4DX의 모션 효과로 관객들의 흥을 돋울 예정이다. IMAX관에서는 밝고 선명한 화질의 대형 스크린에서 풍부한 사운드로 감상할 수 있다.CJ CGV 마케팅커뮤니케이션팀 정재영 팀장은 “전편에 이어 많은 기대를 받고 있는 영화인 만큼 팬들이 영화와 함께 다양한 재미를 느낄 수 있도록 이벤트를 마련했다”며, “CGV 특별관에서 생생한 영화 관람은 물론, 특별한 혜택까지 누리시길 바란다”고 말했다.