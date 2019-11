신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 레드벨벳 예린이 화사한 드레스와 메이크업으로 섹시미를 뽐냈다.예리는 13일 자신의 인스타그램에 "Have you ever seen La Rouge?"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 예리는 녹색 배경에 붉은색 오프숄더 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 특히 섹시한 드레스에 진한 메이크업으로 치장해 전에 없는 섹시미를 자랑했다.한편, 예리가 속한 그룹 레드벨벳은 지난달 발매한 신곡 '음파음파(Umpah Umpah)'로 활발한 활동 중이다.