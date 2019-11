신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 소녀시대 출신 제시카. 배우 한예슬, 모델 아이린이 남다른 우정을 과시했다.9일 한예슬은 자신의 인스타그램에 “HAPPY BIRTHDAY to the most SPARKLY GIRL”라는 글과 사진, 짧은 영상을 게재했다.영상 속 한예슬은 "HAPPY BIRTHDAY"라며 축하한 후 아이린과 입이 닿지 않는 허공 키스를 나눴다. 이어 공개된 사진에서는 한예슬, 아이린, 제시카가 나란히 서서 행복한 미소를 짓고 있다. 특히 사진 속 세 사람은 반짝이는 의상만큼 빛나는 미모를 자랑하고 있다.