김현아 기자

태연이 부른 '겨울왕국2' 커버송 음원이 공개됐다.개봉을 앞둔 영화 '겨울왕국2'의 국내 공식 커버송 '숨겨진 세상'(Into the Unknown)이 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.태연이 부른 '숨겨진 세상'은 '겨울왕국2'의 새로운 이야기를 담은 가사로 흥미를 더한 곡으로 엘사의 주제곡이다.태연의 다채로운 목소리와 시원한 가창력이 인상적인 'Into the Unknown'은 공개되자마자 누리꾼들의 호평을 받았다."이걸 태연 아님 누가 소화해" "디즈니가 추구하는 딱 청량하고 깨끗한데 단단한 성량" "보컬이 너무 시원해서 그런가 여기가 겨울왕국이고 내가 엘사다" 등의 반응이 나왔다.태연이 부른 'Into the Unknown'은 국내 더빙판의 엔드크레딧에 흘러나올 예정이다.'겨울왕국2'는 오는 21일 국내 개봉한다.