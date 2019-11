김현아 기자

재결합 소식을 알린 레인보우가 스페셜 싱글을 녹음하는 멤버들의 사진을 공개했다.김재경, 고우리, 김지숙, 노을, 오승아, 정윤혜, 조현영 등 레인보우 멤버들은 6일 각자의 SNS에 마이크 앞에 선 모습을 담은 사진을 올렸다.헤드폰을 쓰고 마이크 앞에 선 멤버들은 저마다 다양한 표정을 짓고 있다. 사진 아래에는 스페셜 싱글의 이름인 'Over the Rainbow'가 적혀 있다.레인보우 멤버들은 사진과 함께 "I am still Rainbow 20191114"란 글을 올리기도 했다.레인보우는 10주년을 맞아 오는 14일 스페셜 싱글 'OVER THE RAINBOW'를 발표할 예정이다. 레인보우가 자체 프로듀싱하는 이번 싱글의 수익금은 전액 기부된다.