김현아 기자

아이유가 신곡 '러브 포엠'(Love poem)을 소개하며 쓴 글이 누리꾼들의 공감을 샀다.아이유는 1일 오후 6시 다섯 번째 미니앨범 'Love poem'의 선공개곡 'Love poem'을 발매했다.신곡 'Love poem'은 '미아' '스물셋' '삐삐' 등을 만든 이종훈이 작곡하고 아이유가 노랫말을 지은 곡이다. "Here i am 지켜봐 나를, 난 절대 Singing till the end 멈추지 않아 이 노래"란 아이유의 마음이 담긴 가사에 하동균의 스페셜 코러스가 더해져 진한 울림을 준다.누리꾼들은 특히 아이유가 'Love poem'을 소개하며 적은 글에 깊은 공감을 표했다.아이유는 이 글에서 "사랑하는 사람이 홀로 고립되어 가는 모습을 보는 것은 힘든 일"이라며 "아무것도 해주지 못하고 지켜보기만 하는 것이 괴로워 재촉하듯 건넸던 응원과 위로의 말들을, 온전히 상대를 위해 한 일이라고 착각하곤 했다"고 밝혔다.타인을 향한 응원과 위로가 이제는 "온전히 상대만을 위한 배려나 위로가 아닌 그 사람의 평온한 일상을 보고 싶은 나의 간절한 부탁이라는 것을 안다"는 아이유는 "염치 없이 부탁하는 입장이니 아주 최소한의 것들만 바라기로 한다"며 "이 시를 들어 달라는 것, 그리고 숨을 쉬어 달라는 것"이라 적었다.소개글과 함께 'Love poem'을 감상한 누리꾼들은 "노래 듣다가 주룩주룩" "가사 듣고 울컥하고 소개글 보고 눈물 주룩 흘렸다" "노래를 들으며 앨범 소개글을 읽고 읽고 또 읽고 있는 나를 본다" "러브 포엠, 이 시대 최고 위로곡" 등의 반응을 보였다.