이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 패션 아이콘다운 근황을 공개했다.지난달 31일 지드래곤은 자신의 인스타그램에 "Flower is the youth of life"라는 글과 함께 사진을 여러 장 게재했다.공개된 사진 속 지드래곤은 자신의 브랜드 '피스 마이너스 원'의 상징인 꽃잎 하나가 없는 데이지를 모티브로 한 작품들의 모습 등이 담겼다. 또한, 패션감각이 돋보이는 지드래곤의 셀카 사진도 함께 올라와 눈길을 끈다.한편, 지드래곤은 지난달 26일 전역했다.