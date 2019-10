김현아 기자

레이첼 야마가타가 '배철수의 음악캠프'에 출연해 라이브를 선보였다.미국 싱어송라이터 레이첼 야마가타는 28일 오후 MBC FM4U '배철수의 음악캠프'에 출연해 음악에 대한 다양한 이야기를 털어놨다.드라마 '봄밤' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' OST 수록곡의 주인공으로도 잘 알려진 레이첼 야마가타는 "개인의 일상에서도 영감을 받지만 연애란 게 너무 재밌고 알고 싶다"며 "다른 사람의 연애에서도 간접적으로 영감을 받아 곡을 쓴다"고 말했다.그동안 한국을 여러 번 찾아 공연한 레이첼 야마가타는 "한국이 제2의 고향처럼 느껴진다"며 "기억하기로 12번 정도 한국에서 공연했다"고 말했다.한국팬들이 특별히 자신을 사랑하는 이유가 뭐라고 생각하는지 묻자 그는 "음악에 담긴 솔직한 정서가 와닿는 게 아닐까 하고 듣는 분들이 내 음악을 통해 힐링을 경험하는 것 같다"고 답했다.전날 한국에서 공연을 연 레이첼 야마가타는 이날 라디오에서 'Break Apart' 'You Won't Let Me' 등의 노래를 라이브로 선보였다.