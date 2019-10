신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 가수 전소미가 여동생 에블린의 생일 축하 사진을 공개했다.전소미는 17일 자신의 인스타그램에 "에블린, 내 귀여운 여동생, 생일축하해. 넌 미친 몬스터야. 난 그녀의 컬러 베이글 케이크가 부럽다(Evelyn, my cute little SIS, Happy Birthday. you crazy monster. I envy her color customized Bagel stack Cake...)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 전소미의 동생 에블린이 고깔모자를 쓰고 만세 자세를 취하며 기뻐하고 있다. 이어 레고 장난감 등 선물을 받고 기뻐하는 모습도 담겼다. 전소미와 에블린이 머리를 맞대고 찍은 셀카에서는 똑 닮은 둘의 모습이 시선을 끈다.한편, 전소미는 지난 6월 솔로 데뷔 앨범 '벌스데이(BIRTHDAY)'를 발표하고, 활발한 활동을 펼쳤다.