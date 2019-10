신영선 기자

설리와 함께 에프엑스로 활동했던 가수 엠버가 故 설리 조문을 위해 긴급 귀국한다.15일 스포츠조선은 단독 보도를 통해 "엠버가 16일 귀국해 설리의 빈소를 방문할 예정이다. 15일 귀국 예정이었으나, 현지에서 조율해야 할 문제로 인해 늦춰졌다"라고 관계자의 말을 전했다.앞서 14일 설리의 비보를 들은 엠버는 자신의 SNS를 통해 "최근 일어난 일로 인해 예정된 활동을 잠시 미루려 한다. 모두에게 미안하다. 생각해 주셔서 감사하다"(Due to recent events i’ll be putting on hold my upcoming activities. Sorry everyone.Thank you for your thoughts)라며 활동 중단을 선언했다.설리의 장례는 유가족들의 요청에 따라 비공개로 진행될 예정이나, 유가족 측은 팬들을 위한 별도의 조문 장소를 마련했다. 팬들을 위한 조문 장소는 신촌세브란스병원 장례식장 7호(지하1층)아며, 15일 오후 4시부터 9시, 16일 정오부터 오후 9시까지 조문이 가능하다.